إحياء القبائل في الخليج: حصان طروادة أم تهديد للهويات الوطنية؟

تم تقديم هذه المذكرة كجزء من ورشة عمل نظمها مركز LSE الشرق الأوسط في 13 يونيو 2018، والتي تتناول القبيلة والدولة في الشرق الأوسط.

استعارة حصان طروادة، والتي نشأت في الأساطير اليونانية، وغالبا ما يشار إليها في العلوم السياسية. يتعلق الأمر بالمواقف التي يُسمح فيها للعدو بالدخول إلى أراضي الشخص من خلال إخفاء نفسه كشيء غير ضار، أو على مستوى أكثر تعقيدًا، ويمكن استخدامه لوصف دعوة وحدة أو مكون إلى بنية أو نظام حيث تبين أنه تهديد لاستقرار النظام. وتسأل هذه المقالة عما إذا كان استعارة حصان طروادة ينطبق على القبائل والقبلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي موجة من الانتعاش القبلي منذ منتصف التسعينيات. تتجلى هذه الموجة في ظهور سياسة الهوية القبلية، وزيادة في الحماس للتعبير عن الارتباط القبلي والانتماء حتى بين المواطنين الشباب، وفي بعض الأحيان، تنامي الانقسامات الاجتماعية والسياسية والفجوات التي يتم رسمها على أسس قبلية.

لا يمكن إنكار أن القبيلة قد شكلت مكونًا تاريخيًا أساسيًا لتشكيل الدولة في دول مجلس التعاون الخليجي الحديثة. بعد كل شيء، لعقود إن لم يكن قرون ، شكلت القبيلة الوحدة التنظيمية التي تجمعت حولها كل من المجتمعات الحضرية والريفية في المنطقة، خاصة في ظل عدم وجود دول مركزية مستقرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. تمت دراسة أهمية القبيلة في عملية تشكيل المجتمع وبناء الدولة على نطاق واسع، ودرس العلماء دورًا مختلفًا مثل ابن خلدون وكارل ماركس وماكس ويبر وغيرهم، ودور هذه القبيلة كقوة دافعة في هذه العملية. لقد نظّر “آنه لونجفا” أن القبلية لم تكن في الواقع سوى شكل من أشكال القومية التي كانت موجودة في الحقبة السابقة للدولة الحديثة. بمجرد ظهور الدولة – بأشكالها وأنواعها الحديثة – وبدأت في تنفيذ وظائفها، أخذت القبيلة بشكل طبيعي المقعد الخلفي. ليس من المفاجئ إذن أن تكون القبائل قد ضعفت مع اكتساب الدولة الحديثة قوتها وتوسيع قوتها للوصول إلى كل جانب من جوانب الحياة الحديثة تقريبًا.

حتى في سياق دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي صعود وتقوية الدولة المركزية الحديثة، بينما ضعفت القبائل بشكل منهجي. كان هذا هو الحال على وجه الخصوص، حيث وجد المواطنون المزيد من الارتياح، وتم الوفاء باحتياجاتهم أكثر، وحل المزيد من صراعاتهم، وحتى سبل عيشهم اعتمادًا على أداء الدولة المركزية الحديثة. في المقابل، فقدت القبيلة هذه الوظائف الحرجة بشكل منهجي، وأصبحت أهميتها على المستوى الاقتصادي والسياسي وحتى على المستوى الاجتماعي ضعيفة.

ولكن من المثير للاهتمام، أن التسعينات شهدت إحياءً واضحاً وسريعًا للقبلية، وبدأت الوحدة القبلية تستعيد كثيرًا من أهميتها، وفي بعض الأحيان قدر كبير من قوتها السياسية، على الرغم من أنها غالبًا على أساس فهم جديد لـ “القبيلة”. على سبيل المثال، في الكويت حيث أصبحت القبائل جزءًا من البيئة السياسية الديناميكية والمتضاربة، ظهرت القبلية على أساس تحالفات أو تجمعات أو هويات قبلية تم تخيلها أو تم تطويرها حديثًا. في الواقع ، في معظم الحالات، يبدو أن إحياء القبلية يعتمد على الماضي والتقاليد المتخيلة حديثًا، والتي قد تعني أيضًا أن القبلية ليست بالضرورة تعبيرًا عن الحنين إلى الماضي بقدر ما هي ظاهرة حديثة يجب أن القيام بالاحتياجات أو القضايا الجديدة والحالية.

على سبيل المثال، وفقًا لنظرية لونجفا، فإن هذا الإحياء هو شكل من أشكال العودة إلى القومية السابقة، خاصة في وقت تضعف فيه القومية القائمة على الدولة وتحت ضغط العولمة. يرى بعض المنظرين الآخرين، مثل مهران كامرافا، أن إحياء القبلية في حالة دول مجلس التعاون الخليجي هو ببساطة نتيجة للإصلاح السياسي الفاشل أو الغائب، حيث تتيح القبيلة للمواطنين الفرصة ليصبحوا ناشطين سياسياً والمشاركة دون تحدي السلطة من الدولة المركزية أو سلطة وشرعية الأسر الحاكمة.

هناك نظرية أخرى مثيرة للجدل يقترحها “شفيق الغبرا” الذي قال إن القبيلة في سياق دول مجلس التعاون الخليجي هي صديق الدولة الحديثة في الخليج وعدوها. إنها صديقة لأن ولاءها والتزامها كانا حاسمين في تعزيز شرعية الأسر الحاكمة والقيام بتأسيس الدولة الحديثة. من ناحية أخرى، هي أيضًا عدو محتمل لأن الهويات القبلية هي أصل العديد من النزاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المنطقة، وكلما ضعفت الدولة أو فشلت، قد تظهر الهويات القبلية أو الانقسامات أو النزاعات على السطح على حساب الدولة الحديثة.

لكن السؤال الحقيقي لا يدور حول الدور المتصاعد أو المتناقص للقبيلة، بل حول كيفية مساهمة دول الخليج من خلال سياساتها وأفعالها وخطابها في تقوية أو إضعاف القبيلة ومعها القبلية. على سبيل المثال، حاولت الدولة في الكويت التلاعب بالقبائل للوصول إلى مزيد من السيطرة والاستقرار، ولكن في نهاية المطاف، انقلبت القبائل ضد الحكومة، وينظر إليها الآن كمصدر لعدم الاستقرار في الدولة. وبالمثل، في حين أن الدولة في قطر أصبحت الفاعل السياسي والاقتصادي المركزي في المجتمع، فإنها لا تزال تعترف بمركزية القبائل وشجعتهم على الحفاظ على هوياتهم المميزة، أي إلى أن استخدمت المملكة العربية السعودية العامل القبلي لتقويض السياسي القطري النظام من خلال ممارسة نفوذها على القبائل التي تشترك في أصل مشترك مع القبائل السعودية.

ترتبط أهمية القبيلة بأمن الدول الحديثة في دول مجلس التعاون الخليجي في قضيتين أولاً، يمكن أن تكون القبائل كعناصر فاعلة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا على طول هويات قوية وخطوط انقسام قد تؤدي في بعض الحالات إلى تقويض سلطة الدولة المركزية وشرعيتها. ثانياً، لا تقتصر حدود القبائل في دول مجلس التعاون الخليجي على حدود الدولة القومية، حيث إن العديد من هذه القبائل تشترك في النسب والنسب المشتركة مع القبائل في الدول المجاورة التي قد تكون أو لا تكون صديقة لدولتهم. وفقًا لذلك، مع استمرار ارتفاع القبيلة، تبرز أهمية التساؤل عما إذا كانت القبائل في دول مجلس التعاون الخليجي من الممكن أن تكون حصان طروادة أم لا.

مريم الكواري حاصلة على درجة الدكتوراه في معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر. وهي حاصلة على درجة الماجستير في سياسة الشرق الأوسط من SOAS، جامعة لندن. أطروحة الدكتوراه بعنوان “إحياء القبلية في قطر والكويت: دراسة مقارنة”.