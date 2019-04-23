السفارة السعودية في سريلانكا تعلن وفاة مواطنيْن اثنيْن في اعتداءات كولمبو

أعلنت السفارة السعودية في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، وفاة مواطنيْن اثنيْن من جرّاء الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة كولمبو الأحد الماضي.

وقالت: تنعى السفارة السعودية لدى سريلانكا مواطنيها أحمد زين الجعفري؛ وهاني ماجد عثمان؛ اللذين وافتهما المنية الأحد 16 شعبان 1440هـ؛ إثر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع في مدينة كولمبو؛ سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يتقبلهما بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهما الصبر والسلوان.

وكان الهجوم الذي استهدف كنائس وفنادق، الأحد، قد أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص وجرح العشرات؛ حسب ما ذكرته السلطات السريلانكية اليوم الثلاثاء.

وأصبحت حالة الطوارئ سارية، الثلاثاء في سريلانكا؛ بينما ألقت الشرطة القبض على 40 مشتبهًا بهم، بينهم سائق سيارة يزعم أن الانتحاريين استخدموها، ومالك منزل أقام فيه بعضهم.