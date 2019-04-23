نادي الكويت يحرز لقب كأس سمو الأمير لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه

احرز نادي الكويت لقب بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم في نسختها ال57 وللمرة ال14 في تاريخه بعد تغلبه على نظيره القادسية بنتيجة (2 – 0) اليوم الثلاثاء في المباراة النهائية التي اقيمت برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على استاد (جابر) الدولي.

وتفضل سمو الأمير عقب المباراة بتسليم كأس البطولة الى قائد فريق الكويت حسين حاكم وميداليات المركز الاول للاعبي الفريق وكذلك تسليم ميداليات المركز الثاني للاعبي القادسية وميداليات المركز الثالث للاعبي فريقي خيطان وبرقان.

وبالعودة الى المباراة جاء هدفي الفوز الغالي لنادي الكويت عن طريق لاعبه فهد الهاجري في الدقيقتين (5) و25 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة في انطلاقاتها افضلية نسبية للقادسية قبل ان يخطف نادي الكويت هدفه الاول المباغت ويفرض افضليته النسبية على بقية الشوط الاول ليتمكن من اقتناص الهدف الثاني في ظل محاولات مستميتة من القادسية للعودة الى المباراة.

وفي الشوط الثاني ظهر الفريقين بمستوى متكافئ وتبادلا الهجمات الا ان النتيجة بقيت على حالها ليحصد (الكويت) الكأس الغالية للمرة الرابعة على التوالي.

وتأهل (الكويت) الى المباراة النهائية بعد فوزه على السالمية بضربات الترجيح في الدور ربع النهائي وعلى برقان بنتيجة (5 – 0) في الدور نصف النهائي.

وبلغ القادسية المباراة النهائية بعد تغلبه على النصر بنتيجة (1 – 0) في الدور الاول وعلى كاظمة بضربات الترجيح في ربع النهائي وعلى خيطان بنتيجة (2 – 0) في دور النصف النهائي.

وانطلقت البطولة يوم 28 مارس الماضي بمشاركة 15 ناديا مقسمة على مجموعتين ضمت الاولى فرق القادسية والعربي وكاظمة والصليبيخات واليرموك وخيطان والنصر في حين ضمت الثانية الكويت وبرقان والساحل والسالمية والجهراء والفحيحيل.

وبدأت مسابقة كأس سمو أمير البلاد لكرة القدم في الموسم الرياضي (1961 – 1962) إذ حقق لقبها نادي القادسية 16 مرة ثم العربي 15 مرة ونادي الكويت (حامل اللقب) 14 مرة فيما نال كاظمة لقب البطولة سبع مرات وأحرز كل من السالمية واليرموك اللقب مرتين ونادي الفحيحيل مرة واحدة.