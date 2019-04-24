“الدستورية” تقضي بعدم قبول الطعون الانتخابية في بطلان الانتخابات التكميلية لمجلس الامة 2019

قضت المحكمة الدستورية اليوم الاربعاء بعدم قبول الطعون الانتخابية في بطلان العملية الانتخابية للانتخابات التكميلية لمجلس الامة (2019) التي جرت في 16 مارس الماضي.

وكانت المحكمة الدستورية حجزت في 3 ابريل الجاري طعنين انتخابيين في نتائج الانتخابات التكميلية لمجلس الامة والتي جرت في 16 مارس الماضي الى جلسة 24 ابريل الجاري للنطق بالحكم.

وتلقت المحكمة الدستورية في 17 مارس الماضي طعنين من مواطن الاول يختص بعدم صحة العملية الانتخابية وبطلان الانتخابات التكميلية للدائرة الانتخابية الثالثة والثاني ببطلان العملية الانتخابية وعدم سلامتها وصحتها وعدم دستورية مواد الانتخاب ولائحة مجلس الامة.

يذكر أن الانتخابات التكميلية للفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة (تكميلية 2019) التي جرت في 16 مارس الماضي في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة أسفرت عن فوز المرشحين بدر الملا وعبدالله الكندري بعضوية المجلس عن الدائرتين الثانية والثالثة على التوالي.

والانتخابات التكميلية جاءت في أعقاب إعلان مجلس الأمة خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش اللذين قضت المحكمة الدستورية في ال19 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية مع ما يترتب عليها من آثار.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعلن في جلسة المجلس بتاريخ 30 يناير الماضي اتخاد المجلس قرارا بخلو مقعدي النائبين الطبطبائي والحربش بناء على مواد الدستور وحكم (الدستورية).

وفي تلك الجلسة أشار الغانم إلى ما جاء في حكم (الدستورية) من آثار وهي إنفاذ حكم المادة (84) من الدستور وانتخاب من يحل محل من انتهت عضويته خلال الأجل المطلوب وهو شهران من تاريخ إعلان المجلس خلو المحل.

وتلى ذلك القرار تكليف مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 4 فبراير الماضي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة.

وبناء على ذلك أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة من 7 فبراير الماضي حتى ال 16 من الشهر ذاته ودعت الراغبين في الترشح إلى التقدم لإدارة شؤون الانتخابات.