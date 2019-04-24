8 انتحاريين وامرأة روعوا سريلانكا.. حاصدين 359 قتيلاً

ارتفعت حصيلة التفجيرات التي طالت 3 كنائس و4 فنادق في سريلانكا الأحد إلى 359 قتيلاً، بينهم 45 طفلاً على الأقل و40 أجنبياً، بحسب ما أعلنت الشرطة الأربعاء.

و أعلن لاكشمان كيريلا رئيس برلمان سريلانكا اليوم الأربعاء أن أكثر من 60 شخصا اعتقلوا منذ سلسلة التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق يوم الأحد الفائت ، وراح ضحيتها مئات الأشخاص.

إلى ذلك، كشفت الشرطة أن التحقيقات أكدت وجود 9 مفجرين انتحاريين، بينهم امرأة، وقد تم تحديد هوية 8 منهم.

يذكر أن تنظيم داعش تبنى الثلاثاء الهجمات الإرهابية التي خلفت مئات الضحايا، محولة عيد الفصح لدى المسيحيين في البلاد إلى احتفال دام.

وجاء إعلان المسؤولية الذي صدر عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم بعد أن قالت سريلانكا إن جماعتين متطرفتين محليتين لهما صلات بمتشددين أجانب يشتبه بضلوعهما في الهجمات على ثلاث كنائس وأربعة فنادق.