المطير: حصلنا على العدد الكافي لإقامة الجلسة الخاصة بقانون العفو الشامل

أعلن نائب مجلس الأمة محمد براك المطير، اليوم الأربعاء، الحصول على العدد اللازم من توقيعات النواب على طلب عقد الجلسة الخاصة بقانون العفو الشامل.

وكتب المطير على حسابه قائلا «أبشر الشعب الكويتي بأن العجلة بدأت تدور ولقد حصلنا على العدد الكافي لإقامة الجلسة الخاصة بقانون العفو الشامل».

وتابع «أشكر إخواني الأعضاء الموقعين على الطلب، وأتمنى من باقي زملائي الأعضاء بحذو حذو إخوانهم من الأعضاء ومشاركتهم بالتوقيع».

واضاف : أيضا النواب محمد الدلال واسامه الشاهين وعلي الدقباسي انضموا للموقعين العدد الان ١٧

وكان المطير قد دعا النواب في وقت سابق من اليوم إلى التوقيع على طلب عقد الجلسة الخاصة بقانون العفو الشامل.

وقال النائب عبر حسابه على تويتر «ادعو الاخوة النواب للتوقيع على طلب الجلسة الخاصة بقانون العفو الشامل الذي سبق أن وقع عليه ٢٦ نائبا.. فبعد حفظ قضية القبيضة فقد آن الأوان للامة من خلال نوابها أن تحفظ قضية الشرفاء الذين تصدوا لهم».