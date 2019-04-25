السيتي ينتزع الصدارة من ليفربول ويتجاوز أكبر عقبة نحو اللقب

قطع مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي، عندما فاز على جاره مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 على ملعب “أولد ترافورد”.

واستعاد السيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة، متقدما على ليفربول بفارق نقطة واحدة، قبل 3 مراحل من نهاية الدوري.

وسجل الهدف الأول للسيتي برناردو سيلفا في الدقيقة 54، ثم أضاف البديل ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وفي المراحل المتبقية التي ستحسم اللقب يواجه السيتي، بيرنلي على ملعب الأخير يوم الأحد المقبل، ثم يستضيف ليستر سيتي على ملعب الاتحاد يوم 4 مايو، قبل أن يحل ضيفا على برايتون في 12 مايو.

أما ليفربول فيستضيف هدرسفيلد يوم الجمعة المقبل، ثم يحل ضيفا على نيوكاسل في 4 مايو، ثم يستضيف وولفرهامتون في 12 مايو في ختام مباريات البريميرليغ .