“الداخلية” الكويتية: حجز موعد اختبار القيادة عبر موقع الوزارة الالكتروني بدءا من الأحد المقبل

الكويت – 25 – 4 (كونا) — أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس انه سيتم استقبال طلبات حجز موعد اختبار القيادة فقط عبر موقع الوزارة الإلكتروني بدءا من يوم الاحد المقبل.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي ان الادارة العامة للمرور أعلنت أنه بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات سيتم إيقاف حجز مواعيد اختبار رخص القيادة في جميع الأقسام بالمحافظات على أن يكون حجز موعد اختبار القيادة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2019/4/28 فقط عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية (WWW.MOI.GOV.KW).