“الاوقاف”: تجهيز 18 مركزا رمضانيا لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة اليوم السبت عن تجهيز 18 مركزا رمضانيا بمحافظات الكويت الست إضافة إلى المسجد الكبير الذي وضعت له خطة متكاملة لإستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الشعلة في تصريح صحفي إن (الأوقاف) ممثلة بقطاع المساجد أعدت 1187 نشاطا مختلفا ومتنوعا ما بين المحاضرات والدورات العلمية والمجالس الفقهية والمسابقات الرمضانية والخواطر والدروس الإيمانية إضافة إلى استضافة 90 قارئا وإقامة 35 معتكفا موزعة على المحافظات الست.

وذكر أن المراكز الرمضانية موزعة بواقع ثلاثة مراكز في كل من محافظتي العاصمة والأحمدي في حين تم تجهيز أربعة مراكز في كل من محافظتي الجهراء وحولي فيما تم تجهيز مركزين في كل من محافظتي مبارك الكبير والفروانية لاستيعاب المصلين وتهيئة الأجواء الروحانية لهم.

وأضاف أن (الأوقاف) حريصة تطبيق استراتيجيتها الرامية للشراكة والتعاون مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام بهدف توفير الأجواء الملائمة أمام جمهور المصلين في ليال رمضان المبارك.

وذكر أن قطاع المساجد حريص على تطوير تطبيق مساجد الكويت الالكتروني للاجهزة الذكية وتمكينه من تغيير الأوقات بين الآذان والإقامة وذلك حسب ظروف كل مسجد بالإضافة إلى ظهور المعلومات الخاصة بشهر رمضان وتحديد مساجد المراكز والمعتكفات الرمضانية على الخريطة لكي يتمكن المصلون من معرفة المعلومات بكل سهولة ويسر.

وأكد أن جميع إدارات المساجد في المحافظات وإدارة المسجد الكبير استعدت من قبل لاستقبال هذا الشهر الكريم لافتا إلى أنه من مظاهر الاستعدادات التنسيق مع القراء الأفاضل أصحاب الأصوات المتميزة التي تحظى بقبول عند جمهور المصلين.

وقال الشعلة إن (الأوقاف) وضعت خطة متكاملة في جميع المحافظات والمسجد الكبير داعيا كل من لديه شكوى أو استفسار أو ملاحظة من الجمهور بالتقدم إلى الجهات المختصة في الوزارة التي سيجدها على أتم الاستعداد لسماع الشكاوى والعمل على توفير الحلول المناسبة لها.