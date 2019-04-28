هل تكون “حقوق الإنسان” عقبة أمام استضافة الكويت لبعض مباريات كأس العالم 2022؟

أكدت الفيفا لجماعات حقوق الإنسان يوم السبت أنها ستتحدث إليهم حول المخاطر المرتبطة بتوسيع كأس العالم 2022 في الخليج العربي خارج الدولة المضيفة، قطر، قبل اتخاذ قرار نهائي.

ووضعت الفيفا خطة رسمية حول كيفية التغلب على التعقيدات اللوجستية والسياسية لتوسيع البطولة من 32 إلى 48 فريقًا ، مما يخلق الحاجة لاستيعاب 16 مباراة إضافية في المنطقة.

وكتبت فاطمة سمورة الأمينة العامة للفيفا لمنظمة العفو الدولية ونشطاء آخرين يوم السبت “تشمل هذه العملية أيضًا تقييمًا لمخاطر حقوق الإنسان والفرص المحتملة المرتبطة بالتوسع المحتمل”. “في هذا الصدد ، نتطلع إلى اتصالات التشاور الثنائية مع العديد منكم في الأيام والأسابيع القادمة.”

يأمل رئيس الفيفا جياني إينفانتينو في الحصول على موافقة الأعضاء في يونيو لتوسيع كأس العالم 2022. حددت دراسة الجدوى التي أجراها الإتحاد الدولي في مارس / آذار أن القفز من 64 إلى 80 مباراة سيتطلب ملعبين في بلد آخر على الأقل في المنطقة.

تركت الأزمة الدبلوماسية الإقليمية حياد الكويت وعمان كخيارين قابليين للتطبيق ، لكن عمان قالت إنها ليست حريصة على استضافة المباريات في بطولة الفيفا.

في الكويت ، يضم ملعب جابر الأحمد الدولي 60.000 مقعدًا ، بينما تبلغ مساحة استاد صباح السالم 26.000 مقعدًا فقط. يتطلب كلا الموقعين ترقيات لاستخدامها في كأس العالم ، مما يسلط الضوء على ظروف العمل وحقوق العمال.

بعد تعرضها لضغوط من جماعات حقوق الإنسان منذ فوزها في تصويت الفيفا للفوز بحقوق استضافة كأس العالم عام 2010 ، اضطرت قطر إلى تطبيق تغييرات على ظروف العمل.

قالت سمورة إنها ترحب “بالمشاركة البناءة” حيث يصر الفيفا على أنه ملتزم بضمان عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بدوراته.

وقالت سمورة في خطاب موجه إلى مجموعات حقوقية ومنظمات تمثل اللاعبين والمشجعين “نحن مقتنعون بأن الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس العالم يمكن أن تساعد في إحداث تغيير إيجابي له تأثير حقيقي على حياة الناس في البلدان المضيفة”. .

“لقد كان الفيفا يعمل عن كثب مع نظرائه القطريين على مدار السنوات الأربع الماضية لتعزيز هذا التقدم في مجال حقوق العمال وأيضًا فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بكأس العالم 2022.”

توقفت قطر عن اشتراط حصول العمال على إذن من أصحاب العمل قبل مغادرة البلاد. كما أصبحت تطلب من المقاولين الذين يجلبون عمالًا من دول أخرى تعويض الموظفين عن أي رسوم توظيف دفعوها إلى وكالة خارجية لتسهيل توظيفهم.

لا يزال الناشطون يريدون رفع جميع جوانب نظام “الكفالة” ، بما في ذلك متطلبات تأشيرات الخروج لجميع العمال.

زار إنفانتينو قطر والكويت في وقت سابق من هذا الشهر مع الحفاظ على مشاركة الفيفا مع الدوحة في اقتراح مشترك حول كيفية توسيع كأس العالم 2022 على الرغم من التعقيدات الناجمة عن المقاطعة الإقليمية لقطر.

خلص تقرير داخلي من الفيفا الشهر الماضي إلى أنه لا يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية الانضمام إلى الاستضافة إلا إذا استعادت العلاقات الاقتصادية والسفر مع قطر التي قطعت قبل عامين.