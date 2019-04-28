(كواليتي نت) تفوز برخصة تشغيل للانترنت في العراق

أعلنت شركة (كواليتي نت) اليوم الاحد فوزها بمزايدة رخصة تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات المعلوماتية والساتلايت في العراق لتكون أول مزود خدمات اتصالات معلوماتية كويتي يفوز بترخيص الخدمة هناك بعد منافسة مع شركات عراقية وعالمية.

وقال الرئيس التنفيذي محمد النصف في بيان صحفي إن الفوز بهذه الرخصة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة للتوسع الإقليمي والعالمي وجاء بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات السوق العراقي وتقدير حجم الاستثمارات ودراسات الجدوى الخاصة بإنشاء البنية التحتية.

وأضاف “بموجب هذا الترخيص يحق للشركة تقديم كافة خدمات الاتصالات المعلوماتية من خدمات ربط وشبكات وإنترنت لقطاعي المؤسسات والإفراد”.

وأكد النصف أن الموقع الاستراتيجي للكويت في شمال الخليج العربي كان عاملا أساسيا لتحفيز الشركة لدخول السوق العراقية فضلا عن أنه سيساهم في تعزيز قوة المسارات البديلة الداعمة للخدمات المقدمة في الكويت.

وأضاف أن هذا الأمر سينعكس ايجابا على قوة اتصال الشبكة عبر المسار الشمالي القادم من العراق لتدعم البوابة الجنوبية (صفوان / الزبير) للعراق.

وأشار الى أنه بعد منح الشركة الرخصة الرسمية من وزارة الاتصالات العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات فإن الشركة ستقوم رسميا بتقديم خدمات الإنترنت وكافة خدمات الاتصالات المعلوماتية وكذلك خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وأفاد النصف بأن خبراء (كواليتي نت) يعملون حاليا على بناء شبكات الربط والبنية التحتية لتوفير خدماتنا لقاعدة عملائنا في كافة أنحاء العراق.

وتأسست شركة (كواليتي نت) في عام 1998 وتكمن اغراضها في توفير الحلول المتكاملة في مجال الاتصالات المعلوماتية باعتبارها مزود الإنترنت الأول في الكويت.