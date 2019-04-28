نائب وزير الخارجية: البحث عن رفاة المفقودين الكويتيين مستمر ولن يتوقف

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الأحد أن البحث عن رفاة المفقودين الكويتيين وفق الآليات الأممية “مستمر ولن يتوقف” مشيرا إلى أن (الخارجية) تتابع الأمر من خلال الاجتماعات بين الجانب العراقي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح الجارالله في تصريح للصحفيين عقب مشاركته بحفل منظمة الهجرة الدولية بمناسبة مرور 25 عاما على الشراكة مع الكويت أن اختصاصات ومهام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين أحيلت لوزارة الخارجية منذ أيام.

وأشار إلى أن (الخارجية) باتت تتولى الملف حيث قامت بالاتصال بذوي الأسرى والمفقودين لتحديث البيانات ومتابعة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

وعن زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى الكويت قال الجارالله إن موعد الزيارة لم يتحدد حتى الآن مؤكدا أن “الكويت تتطلع لتلك الزيارة في أسرع وقت لما فيها من مصلحة للبلدين الشقيقين”.

أما بخصوص التوترات الموجودة بالمنطقة بعد التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز ومدى القلق الكويتي منها أفاد الجارالله “نحن ننظر بقلق لهذه التهديدات ونتطلع دائما إلى ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر وأن يسود العقل والحكمة والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم”.