عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019

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30 أبريل، 2019
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روسيا 2018
إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال
منذ 24 دقيقة
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وكيل الويلزي بيل يرد على زيدان
منذ 30 دقيقة
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كأس الاتحاد الاسيوي.. القادسية الكويتي يخسر من العهد اللبناني ويعقد موقفه بالمجموعة الثالثة
منذ 3 ساعات
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مانشستر سيتي يطوي عناد بيرنلي ويعود لصدارة البريميرليج
منذ يوم واحد
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اقتصاد
مهارات “لا غنى عنها” للحصول على عمل في المستقبل
منذ 3 ساعات
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بيبسيكو تقاضي 4 مزارعين هنود بسبب البطاطا!
منذ 12 ساعة
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صاحب “اللولو ماركت”.. من بائع صغير الى أكثر رجال الأعمال نجاحاً
منذ 12 ساعة
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الروضان: (هيئة الصناعة) وصلت للمراحل النهائية بتعديل هيكلها التنظيمي الجديد
منذ يوم واحد
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روسيا 2018
إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال
منذ 24 دقيقة
أضف تعليق
وكيل الويلزي بيل يرد على زيدان
منذ 30 دقيقة
أضف تعليق
كأس الاتحاد الاسيوي.. القادسية الكويتي يخسر من العهد اللبناني ويعقد موقفه بالمجموعة الثالثة
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
مانشستر سيتي يطوي عناد بيرنلي ويعود لصدارة البريميرليج
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
مهارات “لا غنى عنها” للحصول على عمل في المستقبل
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
بيبسيكو تقاضي 4 مزارعين هنود بسبب البطاطا!
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
صاحب “اللولو ماركت”.. من بائع صغير الى أكثر رجال الأعمال نجاحاً
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
الروضان: (هيئة الصناعة) وصلت للمراحل النهائية بتعديل هيكلها التنظيمي الجديد
منذ يوم واحد
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منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال
منذ 24 دقيقة
أضف تعليق
وكيل الويلزي بيل يرد على زيدان
منذ 30 دقيقة
أضف تعليق
كأس الاتحاد الاسيوي.. القادسية الكويتي يخسر من العهد اللبناني ويعقد موقفه بالمجموعة الثالثة
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
مانشستر سيتي يطوي عناد بيرنلي ويعود لصدارة البريميرليج
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
مهارات “لا غنى عنها” للحصول على عمل في المستقبل
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
بيبسيكو تقاضي 4 مزارعين هنود بسبب البطاطا!
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
صاحب “اللولو ماركت”.. من بائع صغير الى أكثر رجال الأعمال نجاحاً
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
الروضان: (هيئة الصناعة) وصلت للمراحل النهائية بتعديل هيكلها التنظيمي الجديد
منذ يوم واحد
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الرأي
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آخر الأخبار
رياضة
إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال
منذ 24 دقيقة
محليات
مجلس الوزراء الكويتي يؤيد ويدعم وزير (الإعلام) في مواجهة استجوابه
منذ 3 ساعات
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أول ظهور للبغدادي منذ 5 سنوات.. وإقرار بالهزيمة
منذ 6 ساعات
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الكويت توقع مذكرتي تفاهم مع الصين بشأن مبادرة الحزام والطريق
منذ 14 ساعة
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فرنسا.. ضبط “خلية إرهابية” خططت لهجوم ضد قوات الأمن
منذ 16 ساعة
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019
محرر المحليات
منذ ساعتين
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