إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

تعرض اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول للإصابة خلال تدريب فريقه، اليوم الإثنين، قبل مواجهة برشلونة، بعد غد، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية ، تعرض صلاح لإصابة في الفخذ منعته من إكمال التدريبات.

وأضاف موقع ” 101 غريت جولز “، أن إصابة صلاح في الفخذ أجبرته على عدم إكمال التدريب، وربما يبتعد عن المشاركة أمام برشلونة. وأقلقت الإصابة جماهير ليفربول حول العالم، إذ أعادت إلى الأذهان التي تعرض لها محمد صلاح خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ريال مدريد، ليخسروا أمام الملكي بثلاثية مقابل هدف. ويواجه برشلونة نظيره ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء على ملعب كامب نو.