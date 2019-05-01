سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح جسر “الشيخ جابر الأحمد”

تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أقيم صباح اليوم حفل افتتاح جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه.

هذا وقد وصل سموه رعاه الله إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان جنان محسن رمضان والقائمين على الحفل.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء جمهورية كوريا لي ناكيون ورئيس مجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية جيرار لارشيه وكبار المسؤولين بالدولة.

وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بإزاحة الستار إيذانا بافتتاح المشروع.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى رئيس وزراء جمهورية كوريا كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها: “السلام عليكم أخيرا تم افتتاح أطول جسر بحري (جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح) ويسعدني أن أتواجد معكم في هذه اللحظة التاريخية للكويت وأود أن أتقدم بالتهنئة الحارة باسم كوريا الجنوبية حكومة وشعبا إلى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت كما أود أن أتقدم بخالص التهنئة لكم وبجزيل الشكر على دعمكم وتشجيعكم المتواصل في تنفيذ هذا المشروع منذ عام 2013.

إنه لمن دواعي سروري أن تشارك الشركات الكورية في اكبر مشروع وطني في تاريخ الكويت واتقدم بالشكر الجزيل لمن بذل قصارى جهده وطاقته من شركة هيونداي وشركة جيهز للهندسة والمنشاءات وغيرها على الاستمرار في العمل الدؤوب طيلة هذه المدة في هذا الجسر الذي يقع على جون الكويت.

وفي هذا الصدد نتوقع مستقبلا مشرقا مليئا بالحيوية للكويت وإننا على ثقة تامة بأن رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (كويت جديدة 2035) ستحقق انجازات رائعة مثل ما شاهدناها في هذا المشروع.

إن هذا المشروع استخدم احدث التقنيات للهندسة المدنية وتقنيات الصديقة للبيئة منذ مرحلة البداية كما سيتم ادارة الجسر وتشغيله عبر نظام النقل الذكي والذي سيقود بدوره الكويت نحو المستقبل ويدعم اقتصاد المعرفة ويجلب المزيد من الابتكارات والتطورات إلى البلاد.

واعتبارا من اليوم سيلعب الجسر دورا محوريا في الربط بين منطقتين جنوبية وشمالية حيث سيوفر وقتا للعبور يتجاوز الساعة إلى حوالي 20 دقيقة.

إن كل هذه التغيرات ستسهم في تسريع أعمال انشاء مدينة جديدة وميناء جديد في منطقة الصبية الشمالية وستؤدي إلى التنمية المتوازنة في البلاد ونمو الاقتصاد بالاضافة إلى إبراز الكويت كمركز للتجارة العالمية.

كان الشيخ جابر الاحمد الصباح رحمه الله قد حقق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في نفس الوقت وبالتالي أثق أن جسر (الشيخ جابر) سيعزز سمعة الكويت في المجتمع الدولي.

حضرة صاحب السمو الأمير يصادف هذا العام الذكرى ال 40 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إذ احتفظ البلدان بشراكة قوية وساعدا بعضهما البعض في مراحل صعبة خلال هذه السنوات.

وفي الختام أود أن أعبر عن سعادتي البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة وأجدد الشكر لكم جميعا والتهنئة الحارة لدولة الكويت وشعبها الكريم.” ثم ألقت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان كلمة فيما يلي نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر معالي السيد لي ناكيون رئيس وزراء جمهورية كوريا معالي السيد جيرار لارشيه رئيس مجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الوزراء المحترمين الضيوف الكرام يسعدني أن ألتقي معكم مجددا اليوم وفي أقل من عام وبعد افتتاح مبنى الركاب المخصص لشركة الخطوط الجوية الكويتية (تي 4) لنشهد إنجازا جديدا وندشن معلما كبيرا تحت رعاية وحضور سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولنضيف بذلك أولى لبنات تطوير المنطقة الشمالية وربطها بالمناطق الوسطى والجنوبية تحقيقا لرؤية صاحب السمو لكويت 2035.

حضرة صاحب السمو ندشن اليوم جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله وطيب ثراه مستذكرين بذلك عهدا ومسيرة حافلة بالتقدم والازدهار في مختلف المجالات وقائدا عظيما لتحرير الكويت ولإعادة إعمارها بتكاتف القيادة الحكيمة والشعب الوفي الكريم.

سمو أمير البلاد الحضور الكريم نبدأ اليوم عهدا جديدا في بناء كويت 2035 تحت رؤية سموكم الكريمة وتوجيهاتكم السامية واضعين نصب أعيننا تطلعات المواطنين وأمانيهم لحياة أفضل ملتزمين ببناء غد أفضل لمستقبل أجيالنا مستمدين في ذلك روح الإنجاز من حياة الآباء والأجداد الذين أفنوا حياتهم في وضع أسس الدولة وقواعدها.

لقد كانت توصيات سموكم الدائمة الاهتمام بالعنصر الوطني والاستثمار به لاسيما فئة الشباب وهو ما نفخر به اليوم فعلا فهذا المشروع ذو الجدوى الاقتصادية الكبيرة حقق لنا ما هو أهم حقق جيلا جديدا من المهندسين والمهندسات الكويتيين ممن اكتسبوا خبرات غير مسبوقة في بناء الجسور والانشاءات البحرية وهم كوكبة رأينا فيهم الإصرار والعزيمة وحب الوطن والاخلاص له ولسموكم فلهم مني الاحترام الكبير على ما أبدوه من تفاني والشكر الجزيل على همتهم.

واستذكر هنا شهيدي الواجب المهندس يوسف تقي والسيد حسن ميرزا رحمهما الله واسكنهما فسيح جناته اللذان انتقلا إلى جوار ربهما خلال تأديتهما العمل في المشروع فكانا مثالا للتضحية من أجل رفعة الوطن وبنائه ونموذجا مشرفا للمواطن الكويتي.

حضرة صاحب السمو الإخوة والأخوات الكرام إن شراكتنا مع جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة تعكس تطورا ملحوظا في العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة فقد ساهمت الشركات الكورية منذ السبعينيات في تشييد البنية التحتية وإقامة الطرق السريعة والجسور وبالأمس القريب دشنا مع شريكنا الكوري تشغيل وإدارة مبنى الركاب المخصص للخطوط الجوية الكويتية (تي 4) واليوم نفتتح مشروع جسر جابر الأحمد الصباح علاوة على ذلك مشروع مدينة جنوب سعدالعبدالله الاسكاني القائم على الشراكة ما بين الحكومتين الكويتية والكورية”.

وتم عرض فيلم توضيحي عن مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه وتم تقديم هدية تذكارية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله بهذه المناسبة.

هذا وقد تفضل سموه رعاه الله بتكريم ذوي شهداء الواجب الشهيد المهندس يوسف تقي والشهيد حسن علي ميرزا رحمهما الله.

وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.