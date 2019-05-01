نائب وزير الخارجية الكويتي يؤكد الافراج عن المواطنين الكويتيين في ايران

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الاربعاء افراج السلطات الايرانية عن مواطنين كويتيين اثنين بعد جهود مكثفة متوقعا عودتهما الى الكويت غدا بعد استيفاء الاجراءات الادارية.

واشاد الجار الله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بالدور الذي قامت به السلطات الايرانية وتجاوبها وتعاونها منذ البداية مع موضوع عدنان الخرافي وفهد العليان مضيفا ان هذا التجاوب والتعاون اسفرا عن سرعة الافراج عنهما بدلا من ان تكون فترة الاحتجاز فترة طويلة.

واعرب عن تقديره للجهود التي بذلها في هذا الشأن رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم الذي تواصل مع رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني مضيفا ان لاريجاني تجاوب بصورة جيدة مع الموضوع مما اسهم في الافراج السريع عن المواطنين.

وقال انه تم اليوم تسلم المواطنين في مدينة (بوشهر) وسيتوجهان الى طهران لاتمام بعض الاجراءات المتعلقة بالتصديق على اوراقهما الثبوتية متوقعا عودتهما غدا الخميس.

واوضح ان وزارة الخارجية كانت على تواصل دائم مع الجهات المعنية منذ ان تبلغت بخبر فقد المواطنين في البحر السبت الماضي لاسيما مع سفارة الكويت في طهران والاشقاء في المملكة العربية السعودية للتعرف على مكانهما “الى ان وصلت معلومات بوجودهما في بوشهر”.

واضاف انه تم تكليف احد الدبلوماسيين المسؤولين عن الشؤون القنصلية في سفارة الكويت في طهران للذهاب الى بوشهر للتواصل مع السلطات الايرانية على اساس الافراج عن الخرافي والعليان.

واكد ان تعامل السلطات الايرانية مع المواطنين الخرافي والعليان كان تعاملا جيدا ومريحا موضحا انهما لم يكونا قيد الحبس.