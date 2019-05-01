احتجاجات عراقية أمام القنصلية الكويتية في البصرة

تظاهر العشرات من أهالي البصرة، اليوم الأربعاء، أمام القنصلية الكويتية في المحافظة، احتجاجاً على تصريحات اعتبروها مسيئة لنساء البصرة أطلقها زعيم قبيلة في الكويت.

وذكرت وسائل اعلام عراقية أن المتظاهرين انطلقوا في مسيرة جماعية من ساحة عبد الكريم قاسم، وعند وصولهم إلى مقر القنصلية في شارع الكورنيش تظاهروا بالقرب منها.

وبيّنت المصادر أن بعض المتظاهرين أنزلوا علماً كويتياً تعبيراً عن احتجاجهم، ومن ثم أعادوه إلى مكانه دون المساس به، مشيرة إلى أن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة في موقع التظاهرة.