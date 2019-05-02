مصادر: ترسية “غير قانونية” لعقد “الأغذية” في مستشفى جابر للقوات المسلحة

تأكيدا لما نشرته في شهر مارس الماضي عن مماطلة الهيئة الطبية في ترسية عقد الأغذية في مستشفى جابر للقوات المسلحة، ذكرت مصادر مطلعة ان الهيئة الطبية في تجاوز صارخ للقانون قامت باختيار الشركة الحاصلة على ( ثالث) أقل الأسعار علما بأن القانون ينص على أقل الأسعار الا أن الجهة المسؤولة في وزارة الدفاع قامت برفض الترسية لعدم اقتناعها في المبررات المقدّمة من الهيئة الطبية ولكن عوضا عن قيام الهيئة الطبية بتصحيح الخطأ أرسلت توصية جديدة بأن يتم الترسية على (رابع) أقل الأسعار.

وعلمت بأن الهيئة الطبية قامت بكتابة تقرير غير احترافي وفيه كثير من المغالطات بحق الشركة الحاصلة على أقل الأسعار في محاولة لاستبعادها.

وناشدت مصادر مطلعة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات.

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مصادر: مماطلة “مشبوهة” في ترسية عقد الأغذية في مستشفى القوات المسلحة