السيسي يوافق على قرض بـ50 مليون دينار كويتي لمنظومة مياه مصرف بحر البقر

نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 452 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في نصر في يوليو 2018.

وبحسب الاتفاقية فقد عهدت وزارة الإسكان إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإدارة تنفيذ عناصر المشروع الخاصة بمحطة معالجة المياه، كما عهدت وزارة الموارد المائية والري إلى ذات الهيئة بأعمال تنفيذ محطتي الرفع على المسار الناقل لمياه مصرف بحر البقر.

ونصت الاتفاقية على أن تلتزم مصر بدفع فائدة سنوية مقدارها 1.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان تحصيل الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، على أن يضاف إلى الفائدة 5.% عن المبالغ المسحوبة وغير المسددة لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.