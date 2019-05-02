قيمة آبل السوقية تقترب من تريليون دولار بعد توقعاتها المبشرة

شهدت أسهم شركة آبل يوم الأربعاء ارتفاعًا بنسبة 5% تقريبًا لترتفع معها القيمة السوقية للشركة إلى ما يقرب من تريليون دولار أمريكي، إذ نجح تقريرها الخاص بالنتائج المالية للربع الثاني من سنتها المالية الحالي والتوقعات المتفائلة للربع الثالث في تهدئة المستثمرين القلقين بشأن انخفاض مبيعات هواتف “آيفون” iPhone.

وباقتراب القيمة السوقية لشركة آبل من التريليون دولار أمريكي، فإن المنافسة مع مواطنتيها: مايكروسوفت، وأمازون تشتد، إذ تسعى الشركات الثلاث إلى الظفر بلقب الشركة الأمريكية الأكثر قميةً، هذا؛ وقد سبق لها جميعًا أن تجاوزت عتبة التريليون دولار.

وكانت القيمة السوقية لشركة آبل قد تجاوزت عتبة التريليون دولار أول مرة في شهر آب/ أغسطس الماضي، ولكنها تراجعت مع ظهور علامات على ضعف الطلب على هواتف آيفون، خاصةً في الصين، التي تعد أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وبلغت القيمة السوقية لشركة آبل يوم الأربعاء نحو 969 مليار دولار أمريكي، وبذلك تتفوق على أمازون، التي بلغت قيمتها يوم أمس نحو 941 مليار دولار، ولكنها لا تزال خلف مايكروسوفت التي تبلغ قيمتها نحو 980 مليار دولار.

ومع أن مبيعات هواتف آيفون عانت من انخفاض بنسبة 17% في الربع الثاني من السنة المالية الحالي، إلا أن إيرادات آبل من قطاع الخدمات كانت أعلى من توقعات وول ستريت.

وتوقعت الشركة الأمريكية تحقيق إيرادات أقوى مما تشير إليها التقديرات في الربع الثالث من سنتها المالية، وقال الرئيس التنفيذي (تيم كوك): إن مبيعات آيفون بدأت تستقر في الصين، في علامة على أن تخفيض أسعارها هناك آتى ثماره في الحد من هبوط المبيعات.