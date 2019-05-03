العدساني: استجواب جديد للجبري إن تحولت جلسة التصويت على طرح الثقة “فئوية”

أكد النائب رياض العدساني أن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري «لم يُجب عن الكثير من النقاط التي سلطنا الضوء عليها في جلسة مناقشة استجوابه»، مشدداً على أنه لن يسمح لأي شخص بتحويل جلسة التصويت على طرح الثقة بالوزير إلى عنصرية وطائفية وفئوية وقبلية، وإذا تم ذلك «فسنعيد تقديم استجواب للوزير الأربعاء المقبل».

وقال العدساني في تصريح أمس: كنتُ أحد مقدمي استجواب الجبري، وكنت كذلك ممن وقّعوا طلب طرح الثقة غير المكتمل بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، مضيفاً أن «هناك رسالة للنواب، المحسوبين على الحكومة أو من يدافعون عن الوزير، مفادها أن أي شخص يحاول تحويل الأمر إلى عنصرية وطائفية فسوف أقدم استجواباً للوزير في نفس جلسة طرح الثقة».

وعلى الصعيد ذاته، أعلن النائب محمد الهدية تجديده الثقة بالوزير الجبري بعد «تفنيده» الاستجواب الموجه إليه، معتبراً أن الوزير أجاد الرد على القضايا التي طرحها المستجوبون في محاورهم، مما يجعله جديراً بتجديد الثقة به.

وطالب الهدية الجبري بالعمل على معالجة بعض الملاحظات في الجهات التابعة له، سواء فيما يتعلق بوزارة الإعلام أو هيئتي الرياضة والزراعة، داعياً إياه إلى مزيد من العمل والجهد لتلافي جميع ما طُرِح في الاستجواب وفق الأطر الدستورية والقانونية.

كما أعلن النائب مبارك الحريص تجديده الثقة بالجبري بعد استماعه إلى مناقشة الاستجواب، معرباً في الوقت ذاته عن شكره للنواب المستجوبين.