تحري هلال رمضان خلال ساعات.. و”الفلك” يقول كلمته

رغم أن مركز الفلك الدولي، قال إن بداية شهر رمضان لعام 2019 ستوافق يوم الاثنين 6 مايو، فإن الكلمة النهائية في تحديد غرة شهر الصيام ستكون خلال ساعات، حيث تبدأ عدة دول إسلامية تحري الهلال.

ودعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم السبت الذي يوافق 29 شعبان، وتحذو حذوها العديد من الدول الإسلامية.

وقالت المحكمة العليا إنها ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، يوم السبت، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وبناء على دعوة المحكمة العليا في السعودية فإن غرة شهر رمضان المبارك ستكون إما يوم غد الأحد 5 مايو إن تم رصد هلال رمضان يوم السبت أو الاثنين 6 مايو على أبعد تقدير.

من جهته، توقع مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا له، أن يكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، بداية شهر رمضان في أغلب دول العالم الإسلامي.

وكشف مدير المركز محمد شوكت عودة، في بيان حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، الأحد الماضي، أن شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الأحد 7 أبريل، وبالتالي ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440 هـ يوم الأحد 5 مايو، وفي ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي.

وتابع: “وبناء على ذلك، من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 06 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في جل دول العالم”.

وأشار إلى أن رؤية هلال رمضان ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية، في حين أن رؤيته ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من وسط قارتي أميركا.