سوق التمور في المباركية يشهد نشاطا لافتا استعدادا لحلول رمضان المبارك

يشهد سوق التمور في المباركية نشاطا محموما استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك خصوصا أنه أحد أقدم الأسواق التي يباع فيها التمر في الكويت بمختلف أنواعه ويلبي طلب المستهلكين كافة.

ومما يميز هذا السوق طرازه المعماري القديم جعله محط إقبال واسع من أهل الكويت والسياح عموما.