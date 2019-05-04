وزارة الداخلية: العثور على جثة الطالب المتغيب غريقا بالقرب من “سوق شرق”

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت إنها تلقت بلاغا بوجود جثة بالقرب من (سوق شرق) وعند وصول الجهات المختصة وعمل التحريات تبين أنها تعود للطالب الذي أعلن عن تغيبه من قبل ذويه مؤخرا.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن غرفة عمليات (الداخلية) تلقت بلاغا يفيد بوجود جثة شخص مجهول الهوية في منطقة شرق.

وأضافت أنه تم على الفور إبلاغ قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مباحث العاصمة – مكتب مباحث سوق شرق الذي انتقل على الفور إلى مكان البلاغ ووجد جثة لشاب حيث تم استدعاء الأدلة الجنائية التي أمرت برفع الجثة بعد فحصها.

وأوضحت أنه بعد إجراء المزيد من التحريات التي دلت على أن الجثة تعود لشخص متغيب له صورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان والده تقدم ببلاغ عن تغيبه بقضية رقم (4/2019) والتي تتشابه تماما مع صورة المتوفى.

وذكرت أنه بالاتصال على الرقم الموجود على الصورة المنتشرة في مواقع التواصل حضر والد المتوفى وتم عرض الجثة عليه وقام بالتعرف عليها وتم تسجيل قضية رقم (249/2019) (وفاة غرق) جنح الشرق.