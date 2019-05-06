كلوب يعلن غياب محمد صلاح عن مباراة ليفربول ضد برشلونة ‏

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادى ليفربول الإنجليزى، غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر عن مباراة ليفربول ضد برشلونة الإسبانى المحدد لها غداً، الثلاثاء، بملعب “أنفيلد” في “إياب” نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

وقال يورجن كلوب، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، “محمد صلاح لا يمكن أن يلعب غداً أمام برشلونة، هو يتعافى من الإصابة بشكل أفضل، لكن لا يمكنه أن يلعب غدًا”.

وكان محمد صلاح تعرض لإصابة قوية فى الرأس خلال مشاركته فى مباراة نيوكاسل يونايتد، التى أقيمت على ملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، ولم يستطع على إثرها إكمال اللقاء.

واستعاد ليفربول صدارة الدورى الإنجليزى بعدما حقق فوزاً غالياً على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأحرز أهداف ليفربول كل من فيرجيل فان دايك بالدقيقة (13)، محمد صلاح (28)، ديفوك أوريجى (86)، فيما سجل هدفى نيوكاسل كريستيان أتسو (20) وسالومون روندون (54).

ورفع ليفربول رصيده إلى 94 نقطة فى الصدارة، ويتبقى له مباراة وحيدة أمام ولفرهامبتون بملعب “أنفيلد”، بينما يحتل مانشستر سيتى المركز الثانى برصيد 92 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام ليستر سيتى بملعب “الاتحاد” وبرايتون خارج ملعبه.