“الخطوط الكويتية”: وفاة أحد موظفينا الفنيين إثر تعرضه لحادث خلال عمله

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم الاثنين وفاة أحد موظفيها الفنيين إثر “حادث أليم” تعرض له أثناء تأديته مهام عمله موضحة أن السلطات الرسمية المعنية تجري التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب هذا الحادث.

وقالت (الكويتية) في بيان إن أحد موظفيها الفنيين من المنتسبين لقطاع المعدات الأرضية تعرض لحادث “أليم” عند الساعة 10ر3 عصر اليوم أثناء سحبه (أي الموظف) إحدى طائرات الشركة من نوع (بي777) خالية من الركاب والأطقم من ساحة المطار إلى مبنى الركاب (4) بواسطة المعدة المخصصة لذلك ما أدى إلى وفاته.

ونقل البيان عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في (الكويتية) أحر التعازي لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.