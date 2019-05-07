ترامب‬⁩ يعفو عن جندي أمريكي نزع ملابس سجين عراقي ثم قتله

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا عن مايكل بهينا، وهو ملازم أول بالجيش قضى خمس سنوات في السجن بتهمة قتل سجين عراقي في عام 2008.

وأدين بهنا، الذي كان حارسا في الجيش في الفرقة 101 المحمولة جوا، بجريمة قتل “غير متعمدة” في منطقة قتال، وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما بعد قتل علي منصور، وهو معتقل وعضو مشتبه به في تنظيم القاعدة.

وفي بيان مساء الاثنين، أعلن البيت الأبيض عن قرار ترامب بالتوقيع على العفو، مستشهدا بدعم من المجتمع العسكري والمسؤولين المنتخبين في أوكلاهوما، الذين أحيا بعضهم مؤخرا حملة عامة تطلب من الرئيس الإفراج عن بينيا.