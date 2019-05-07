محمد الدلال: البيان التضامن لمجلس الوزراء مع الوزير الجبري جاء انتصاراً للباطل وليس الحق

استغرب النائب محمد الدلال إشادة بيان مجلس الوزراء بردود وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري على محاور استجوابه.

وقال الدلال، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن بيان مجلس الوزراء بعيد كل البعد عن العدالة وعن الحق وعن الإنصاف، ومجلس الوزراء شريك في التجاوزات الموجودة بعد تضامنهم السلبي الذي جاء انتصارًا للباطل وليس الحق، متمنيًا من نواب مجلس الأمة أن يخيبوا آمال مجلس الوزراء في جلسة الغد المخصصة لمناقشة الطلب المقدم لطرح الثقة بالوزير.

وأضاف “هذا الاستجواب جاء لمواجهة الفساد في الجهات التي تتبع الوزير حيث أثبتنا حجم هذه التجاوزات الكبيرة والخطيرة، وقدمنا بالمستندات كافة الدلائل”.

وتابع “مهما كانت النتيجة غدًا فإننا سنتابع كل صغيرة وكبيرة في الملفات التي تحدثنا عنها حتى لو تطلب ذلك تقديم استجواب جديد للوزير نفسه بالمستقبل”.

وأضاف “أتمنى من النواب الانتصار للحق وإسقاط الوزير وسحب الثقة منه لفشله في أداء الدور المناط به في كافة الجهات التابعة له”.

وكشف الدلال عن البدء في توجيه أسئلة للجبري عن مصير البلاغات التي قدمت لهيئة مكافحة الفساد سواء من جهات رسمية أو من مواطنين، والشكاوى التي رفعت للنيابة العامة وهل تم حفظها أو إحالتها للمحاكم، مؤكدًا استمرار إجراءاته حتى تصحيح المسار في هذه الجهات خدمة للكويت وأهله