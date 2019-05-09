رئيس المجلس العسكري السوداني يجدد التزامه بنقل السلطة للمدنيين بشكل سريع

جدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم الاربعاء حرص المجلس على تحقيق انتقال سريع للسلطة بعد الفترة الانتقالية.

وشدد البرهان في بيان للمجلس العسكري على التواصل مع القوى السياسية للانتقال السلس نحو الديمقراطية.

وكشف عن أنه ابلغ نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان بحرص الجيش على أمن السودانيين وثورتهم.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية مورغان اورتاغوس قالت في بيان إن سوليفان دعا المجلس العسكري لسرعة نقل السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان بما يتفق مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق هددت قوى الحرية والتغيير في السودان بعصيان مدني ردا على تعطيل نقل الجيش للسلطة.

وأكد قادة المعارضة أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني مشيرين إلى انهم سيواصلون التظاهرات والاعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحراك.

ويطالب تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات بعملية انتقال للحكم المدني تتضمن المشاركة في المجلس السيادي وحكومة مدنية بصلاحيات واسعة بجانب الحفاظ على “مكتسبات الثورة” كما يدعو الى تغيير شامل من أجل انهاء القمع العنيف للمعارضة وتطهير البلاد من الفساد وتخفيف ازمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة.