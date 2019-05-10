شركة (كي جي إل للإستثمار) وتفاصيل الملايين المدفوعة للضغط على الكويت

ذكر موقع (بوليتيكو) الأمريكي في تقرير نشره اليوم أن شركة (كي جي أل) الكويتية، وصندوق استثماري تابع لها، قد أنفقا ملايين الدولارات في حملة ضغط ضخمة في العاصمة الأمريكية، واشنطن، من أجل العمل على إطلاق سراح مدير تنفيذي مسجون في دولة الكويت.

وذكر الموقع أنه وفقاً لملفات الإفصاح المعلنة، فقد أنفقت شركة كي جي أل للإستثمار وصندوق الموانئ، وهو صندوق استثمار تديره، ما يقارب ٢.٥ مليون دولار في حملات الضغط في الربع الأول من العام، وهو معدل يقترب مما تنفقه الشركات الأمريكية الكبرى مثل AT&T و Verizon في هذا المجال. وقد دفع الصندوق أكثر من ١.١ مليون دولار للإحتفاظ بجهود كل من زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ ترينت لوت وبريت بويلز. وذهب المبلغ المتبقي، بحسب الموقع، إلى كل من Brownstein Hyatt Farber Schreck و Crowell & Moring و Fahmy Hudome International و Louis Freeh of Freeh Sporkin & Sullivan.

وحسب ما ذكره الموقع، فإن شركة كي جي إل للإستثمار قد أضافت مؤخرًا المزيد من جماعات الضغط، حيث جلبت براين بالارد، أحد كبار جامعي التبرعات لحملات الرئيس دونالد ترامب، وثلاثة من جماعات الضغط الأخرى في بالارد بارتنرز. أحدهم هو بام بوندي، المحامي العام السابق لفلوريدا، الذي سافر إلى الكويت الشهر الماضي لحضور جلسة استماع في القضية، والنائب السابق إد رويس (كاليفورنيا)، الذي كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب حتى شهر يناير. وتدفع الشركة أيضاً إلى نيل بوش ، شقيق الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وماراثون ستراتيجيز للقيام بأعمال الاتصالات نيابة عنها.

وتركزت جهود الضغط على الحصول على ما يقرب من 500 مليون دولار من صناديق الاستثمار في كي جي إل التي تم تجميدها من قبل الإمارات العربية المتحدة – وهذا ما فعلته البلاد في وقت سابق من هذا العام – وتأمين إطلاق سراح مارشا لازاريفا ، المدير التنفيذي لشركة كي جي إل للاستثمار ، وسعيد دشتي ، عضو سابق في مجلس إدارة الشركة. وأدين لازاريفا وداشتي بتهمة الاختلاس من قبل محكمة كويتية العام الماضي ويستأنفان قضاياهما. ولا زالت القضية تنظر في المحاكم الكويتية.

وقد كتب بوش افتتاحية في صحيفة واشنطن تايمز الشهر الماضي يحث فيها الكويت على إطلاق سراح لازاريفا. وقد وصل أعضاء جماعات الضغط إلى البيت الأبيض، ومكتب نائب الرئيس مايك بينس، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة، والكونغرس نيابة عن الشركة، وفقًا لملفات الإفصاح. ورفض متحدث باسم جهود الضغط التعليق.