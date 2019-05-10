الكويت يتوج بلقب الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم للمرة ال15 في تاريخه

توج نادي الكويت اليوم الخميس بلقب دوري (فيفا) لكرة القدم للدرجة الممتازة للموسم الرياضي 2019/2018 بحصوله على 42 نقطة ليحصد بذلك اللقب للمرة ال15 في تاريخه عقب اختتام مباريات الجولة ال18 والاخيرة للدوري.

وفي المباراة الاولى فاز الكويت على ضيفه السالمية بنتيجة (4 – 1) سجل فيها فيصل زايد ويعقوب الطراروة هدفين لكل منهما في حين سجل هدف السالمية الوحيد سفيان طلال ليتجمد رصيد الخاسر عند 33 نقطة.

وبهذا الفوز أنهى الكويت موسمه الرياضي بثلاثة ألقاب هي كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد إضافة الى بطولة الدوري الكويتي.

أما في المباراة الثانية التي أقيمت على استاد (محمد الحمد) فاز الشباب على نظيره القادسية بهدف نظيف ليرفع رصيده الى 16 نقطة ليبقى في الدوري الممتاز للموسم المقبل فيما تجمد رصيد القادسية عند 36 نقطة محافظا على وصافة الدوري.

وفي المباراة الثالثة خسر العربي من نظيره الفحيحيل في المواجهة التي جمعتهما على استاد (صباح السالم) بنتيجة (3 – 0) ليتجمد رصيده عند 27 نقطة فيما رفع الفائز رصيده عند 13 نقطة ويهبط للدرجة الاولى الموسم المقبل.

أما المباراة الرابعة فقد فاز فيها كاظمة على النصر بنتيجة (3 – 1) على استاد (الصداقة والسلام) ليرفع رصيده إلى 28 نقطة فيما تجمد رصيد الخاسر عند 18 نقطة.

وفي المباراة الأخيرة فاز التضامن على الجهراء في المباراة التي أقيمت على استاد (مبارك العيار) بنتيجة (2 – 0) ليرفع الاول رصيده الى 17 نقطة فيما تجمد رصيد الخاسر عند 15 نقطة ليهبط للدرجة الاولى.

ويعد نادي القادسية الأكثر فوزا ببطولة الدوري بواقع 17 مرة يليه العربي الذي حقق اللقب 16 مرة ثم الكويت بواقع 15 مرة فيما حقق كاظمة والسالمية اللقب أربع مرات في حين أحرز الجهراء لقب الدوري مرة واحدة فقط.