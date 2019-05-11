الخطوط “الكويتية”: إدراجنا ضمن الـ10 شركات الأقل دقة في المواعيد.. “غير صحيح”

أصدرت الخطوط الجوية الكويتية بياناً صحفياً عبر تغريدات على حسابها في “تويتر” رداً على التقرير الذي نشرته وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن شركة “إيرهيلب” جاء فيه:

تود الخطوط الجوية الكويتية أن توضح إشارة إلى التقرير المتداول في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن البيانات التي نقلتها وكالة بلومبيرغ عن شركة ( إير هيلب) والمتعلقة بتصنيف شركات الطيران في مجال إنضباط المواعيد لعام 2019، وحيث تم إدراج الخطوط الجوية ضمن العشرة شركات الأقل، إنضباطا بنسبة 42%، فإننا نؤ كد عدم صحة تلك المعلومة وهي لا تعكس الواقع.

حيث حققت الكويتية بحمد الله إرتفاعا ملفتا تعتز به في مجال دقة المواعيد منسوبا لإجمالي الرحلات المسيرة خلال الربع الأول من عام 2019، والذي يؤكده نمو معدل نسبة ( OTP) on time performance الدوائر التشغيلية داخل الكويت و خارجها، و تنفيذا للاستراتيجية وخطة العمل المعتمدة من مجلس إدارة الشركة والتي تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء التشغيلي والتجاري للناقل الوطني مقارنة بشركات الطيران المتقدمة عالميا وترسيخا لثقة عملائها الكرام.

وتسعى ( الكويتية) دائما لتحقيق من 59% عام 2018 إلى 83% خلال الربع الأول من عام 2019 والتي تضعها بالمراتب الأولى في هذا المقياس لأداء شركات الطيران بعكس ما ورد في التقرير المشار إليه، وتحقق ذلك التحسن الكبير بفضل الجهود الحثيثة والمشكورة التي بذلتها الإدارة التنفيذية وجميع أبناء (الكويتية) المخلصين في التميز في كافة مجالات خدمة العملاء تحت شعارها المرفوع بمناسبة 65 عام على تأسيسها (( أكيد نقدر )) ولذلك اقتضى التنويه والتوضيح، شاكرين للجميع إهتمامهم بالناقل الوطني الرئيسي الخطوط الجوية الكويتية.