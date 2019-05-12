الامارات تنفي صحة تقارير عن وقوع انفجارات بميناء الفجيرة

نفى المكتب الإعلامي لامارة الفجيرة صحة تقارير اعلامية عن وقوع انفجارات قوية بميناء الامارة فجر اليوم الاحد.

واكد المكتب في بيان ان حركة العمل في ميناء الفجيرة تجري وفق المعتاد داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الاخبار.

وكانت تقارير اخبارية شاعت في مواقع التواصل الاجتماعي عن ان اصوات انفجارات دوت بميناء الفجيرة من دون ان تحدد اسباب هذه الانفجارات .