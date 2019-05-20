مجلس الوزراء يشكل لجنة لضبط وتنظيم جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة الإجراءات والضوابط اللازمة لتقنين عمليات جمع التبرعات والوقوف على جميع العقبات العملية التي نتجت عند الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع المال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.

وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن تشكيل اللجنة هدفه ضمان سير تلك الأعمال في إطار أهدافها المشروعة وتجنب انحرافها إلى سوء الاستخدام.

واستعرض المجلس المقترحات العملية التي تقدمت بها وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف ضبط وتنظيم جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات بعدما شاب بعض حالات جمع التبرعات من سلبيات ومظاهر خلل وعلى الأخص فيما يتصل في الجمع النقدي بالمخالفة للقرارات والإجراءات المنظمة لعملية جمع التبرعات.

وتضم اللجنة ممثلين عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووحدة التحريات المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي وبلدية الكويت.

وتعنى اللجنة بدراسة الإجراءات والضوابط اللازمة لتقنين تلك الأعمال والوقوف على كافة العقبات العملية التي نتجت عند الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع المال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها ووضع التوصيات التي تهدف إلى تقنين جمع التبرعات لهذه الأغراض باعتباره عملا من أعمال البر بما يتفق مع أحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء واللوائح ذات الصلة.