قطر تصدر قرارً غير مسبوق بالسماح لهذه الفئات بـ”اللجوء السياسي”

أصدر مجلس الوزراء القطري قراراً غير مسبوق بالمنطقة حدد فيه الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي لديها، وكشف عن المزايا التي يتمتع بها اللاجئ.

ونظم القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية الأحد استناداً لقانون أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر الماضي، إجراءات وشروط طلب اللجوء وسمى 5 فئات يحق لها تقديم الطلب، وهم “الحقوقيون، ومراسلو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، والأشخاص الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية، والكُتاب والباحثون، والمسؤولون السابقون أو الحاليون، شريطة تعرُّضهم للملاحقة أو التهديد بالسجن أو التهديد أو الاضطهاد بسبب مواقفهم”.

ووفق القانون، يحق للاجئ مزايا وواجبات، بينها استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، وعدم البقاء خارج البلاد أكثر من 6 أشهر متصلة، كما يحق له الحصول على إعانة مالية شهرية بحد أدنى 820 دولاراً له و220 دولاراً لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ18، إلى حين توافر فرصة عمل له.

ويُسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة باستثناء الوظائف، التي تتعلق بأمن البلاد، وفق “الموقع الإلكتروني لتلفزيون الجزيرة”.

ويكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له، وتلقي الرعاية الصحية والتعليم، والحصول على وثيقة سفر.