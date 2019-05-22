بعد ٢٦ عاماً.. الولايات المتحدة تطلب تسليم صديق صدام حسين

منذ 26 عامًا، لم يتمكن قطب الأعمال الشيلي كارلوس كاردوين من السفر إلى الخارج خوفًا من الاعتقال.

السيد كاردوين متهم باستيراد الزركونيوم المستخدم في صنع القنابل من الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة، مما أضاف تأثيرًا حارقًا قويًا على القنابل العنقودية التي باعتها شركته كاردوين للصناعات لنظام صدام حسين العراقي في الثمانينيات والتسعينيات.

في عام 1993، أصدر الانتربول مذكرة توقيف دولية للسيد كاردوين بناء على طلب من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه.

لكن في 22 مارس من هذا العام فقط، تقدمت وزارة العدل الأمريكية أخيرًا بطلب رسمي لاحتجاز رجل الأعمال البالغ من العمر 77 عامًا.

وقد أمرت المحكمة العليا في تشيلي باحتجازه رهن الإقامة الجبرية، مع إعطاء الولايات المتحدة 60 يومًا لإضفاء الطابع الرسمي على عملية التسليم.

يصر السيد كاردوين على أن القنابل قد بيعت إلى العراق بمعرفة وقبول الولايات المتحدة الكاملين، وأن محاميه يعملون لإلغاء طلب التسليم.

منذ إصدار “الإخطار الأحمر” للإنتربول، وجه السيد كاردوين وقته وثروته الكبيرة إلى الترويج لمنطقته الأصلية في وادي كولتشاجوا والحفاظ على ثقافات الشعوب الأصلية في شيلي.

وقد نال هذا الأخير اشادة واسعة وحصل على وسام جابرييلا ميسترال للاستحقاق الثقافي والتعليمي في عام 2005. عندما أعلن حصول السيد كاردوين على الوسام، قال وزير التعليم في ذلك الوقت، سيرجيو بيطار، “لا أحد على الأرض ملاك” .



تحية لعمال المناجم

وضع السيد كاردوين مسقط رأسه سانتا كروز “على الخريطة”، وفقًا لابنه أندريس، الذي يدير مؤسسة العائلة.

يقول عن مجموعة كاردوين الخاصة من المصنوعات اليدوية، أحد أكبر المتاحف في أمريكا الجنوبية: “متحف أبي أثار الاهتمام بالمنطقة”.

من بين العناصر المعروضة في متحف Cardcha’s Colchagua، توجد الوثيقة الأصلية التي وضعت في الاجتماع الأول لحكومة شيلي في عام 1810.

كما أنها تضم واحدة من أكبر مجموعات مجوهرات مابوتشي الأصلية وتحتوي على تكريم سمعي بصري واسع النطاق لـ 33 من عمال المناجم الشيليين الذين حوصروا تحت الأرض لمدة 69 يومًا في عام 2010 ورجال الإنقاذ.

يوضح أندريس كاردون: “والدي ليس جامع المقتنيات الذي يحجز ممتلكاته بين أربعة جدران. إنه يريد المشاركة، وهذا هو شغفه”.



النبيذ والسيارات والأسلحة

على بعد مسافة قصيرة بالسيارة على طول الوادي، يصف لويس نافارا من مكتب سانتا كروز السياحي “عالم ديزني للنبيذ”.

تنتشر فينيا سانتا كروز كروم السيد كاردوين في أكثر من مليون هكتار، وتركز جهودها لإضافة صناعة النبيذ إلى مناطق الجذب في المنطقة.

تنقل التلفريك السياح إلى هضبة أعلى متحف سيارات السيد كاردوين، حيث يتم عرض أحد سيارات الديلارينز الأربعة المعدلين لفيلم “العودة إلى المستقبل” لعام 1985 إلى جانب مجموعة من السيارات الكلاسيكية.

في حين أن العديد من التشيليين يقدرون جهود السيد كاردوين لمشاركة كنوزه في سانتا كروز، فإن دوره الرائد في صناعة الأسلحة الخاصة في تشيلي كان مثار جدل طويل.

يقول دانييل بريتو، محلل دفاع ومحاضر في السياسة العالمية وعمل مع السيد كاردوين حتى عام 1985، إن شركة كاردوين للصناعات كانت تطور أسلحة لأغراض دفاعية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي بينما كانت التوترات مع الأرجنتين المجاورة تتصاعد.

خلال حكم الجنرال أوغستو بينوشيه، لم تكن شيلي قادرة على استيراد الأسلحة بسبب الحظر الدولي ومع وجود الجارتين على شفا الحرب في عام 1978، أصبح تطوير صناعة الأسلحة الخاصة في تشيلي ذا أهمية أساسية.

يقول بريتو: “تم تصنيع [الأسلحة] للدفاع عن تشيلي”. “لكن عندما اندلعت حرب فوكلاند [في عام 1982 بين الأرجنتين والمملكة المتحدة]، تبدد التهديد الأرجنتيني”.

يقول بريتو إنه كان هناك الكثير من النقاش حول ما يجب أن تفعله شركة Cardoen Industries بتكنولوجيا الأسلحة. في النهاية، تقرر أن يتم البحث عن الأسواق الخارجية للأجهزة.



“تغيير الموقف”

أحد تلك الأسواق الأجنبية كان العراق. يصر السيد كاردوين على أن القنابل التي صنعتها شركته للاستخدام في العراق من عام 1982 حتى عام 1991 قد بيعت بمعرفة وقبول كاملين من الولايات المتحدة.

لكن عندما غزا صدام حسين الكويت في أغسطس / آب 1990 مما أدى إلى شن هجوم مضاد بقيادة الولايات المتحدة، تغير الموقف الأمريكي، كما يقول بريتو.

“بحلول ذلك الوقت، كنت قد غادرت شركة Cardoen Industries، لكنني استطعت أن أرى من الخارج كيف تغير موقف الولايات المتحدة من كارلوس، وقصفوا مصنعين له في العراق”.

كما صادرت الولايات المتحدة العقارات المملوكة للسيد كاردوين في ميامي. ليس من الواضح لماذا لم تطلب الولايات المتحدة تسليم السيد كاردوين في نفس الوقت الذي طلبت فيه من الانتربول إصدار مذكرة التوقيف الدولية، لكن التأخير الطويل لم يمر دون أن يلاحظه أحد.

يقول جوانا هيسكيا محامي السيد كاردوين: “طلبت [الولايات المتحدة] اعتقال [السيد كاردوين] بهدف تسليمه بعد 26 عامًا تقريبًا من صدور لائحة الاتهام الأولية”.

وتقول: “إنه طلب قائم على جرائم لا وجود لها في شيلي وبالتالي لا يمكن مقاضاته”. لكن المسؤولين الأمريكيين يصرون على أن السيد كاردوين يجب أن يحاكم في الولايات المتحدة بزعم خرقه لقواعد الجمارك من خلال القول زوراً بأن الزركونيوم الذي استوردته شركته كان للاستخدام المدني وليس العسكري.



موقف متحدي

تقول السيدة هيسكيا إن الفريق القانوني لكاردوين “يأمل في أن يثبت من خلال الوسائل القضائية أن الاتهامات الموجهة ضد السيد كاردوين تعسفية وغير مشروعة وأنها ساهمت في الحفاظ على حالة تأهب أحمر غير شرعي ضده لأكثر من ربع قرن”.

على الرغم من إشعار الإنتربول القديم العهد، ظل دعم السيد كاردوين داخل تشيلي ثابتًا طوال عقود، حيث أظهر كل من الرؤساء الثلاثة الأحدث في البلاد دعمهم له.

قبل شهرين فقط من تقديم الولايات المتحدة طلب الاعتقال، حثت مجموعة من 23 من أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس سيباستيان بينيرا على دعم السيد كاردوين ضد التمديد “غير القانوني” للإشعار.

يصر منسق متحف كولتشاجوا، مارسيلو سانتاندير، على أن “كارلوس هو أحد الأفراد الذين بذلوا قصارى جهدهم للحفاظ على ثقافة بلادنا”.

ويؤكد كاردوين أنه كان ضحية الولايات المتحدة لكنه لا يزال يتحدي.

وأثناء انتظار قرار تشيلي بشأن ما إذا كان سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، قال للصحافة المحلية: “لقد بعت إلى النظام العراقي بدعم كامل من [الولايات المتحدة.] ومع ذلك، تغيرت الرياح السياسية، وجاءوا بحثًا عن كبش فداء.”