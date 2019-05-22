رئيس مجلس الوزراء العراقي يصل إلى الكويت في زيارة قصيرة

وصل دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق إلى البلاد اليوم في زيارة رسمية قصيرة.

وكان في مقدمة مستقبلي الضيف على أرض مطار الكويت الدولي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة أنس خالد الصالح وعدد من الشيوخ والوزراء والمستشارين وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية السنغال لدى الكويت عبدالأحد امباكي وكبار المسؤولين بديوان رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.

وجرت للضيف مراسم استقبال رسمية حيث عزف خلالها السلامان الجمهوري العراقي والوطني الكويتي وعقب ذلك قام بمصافحة كبار مستقبليه.