32 منتخبا وليس 48… “فيفا” يحسم جدل مشاركة دول مجاورة لقطر في تنظيم كأس العالم

كشفت “فيفا” أن عدد الفرق التي ستشارك في مونديال قطر 2022، سيكون 32 منتخب، وليسا 48 كما تم الاقتراح بذلك.

ذكرت ذلك صحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية، 22 مايو / آيار، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اتخذ قراره بشأن زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر، مشيرة إلى قول عن مصادر داخل المنظمة الدولية بأن القرار جاء بسبب عدم القدرة على تقييم البنى التحتية في دولتي عمان والكويت.

وكان من المقرر أن تشارك الدولتان مع قطر في تنظيم المونديال بعد زيادة عدد المنتخبات، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان القرار رسميا في الخامس من يونيو المقبل خلال مؤتمر “فيفا” بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان مقترح الاتحاد السابق، الذي لم يتم اعتماده، يخطط لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 منتخبا، بصورة تسمح بمشاركة دول أخرى في تنظيم المسابقة مع قطر، التي لن تكون قادرة على استضافة هذا العدد الضخم من الدول.

وسيكون مونديال 2026 ، الذي تنظمه 3 دول هي (الولايات المتحدة، كندا والمكسيك) أول مونديال تشارك فيه 48 منتخبا.