سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 45 سنتا ليبلغ 65ر71 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا في تداولات أمس الاربعاء ليبلغ 65ر71 دولار أمريكي مقابل 10ر72 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أمس بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية وفي ظل مخاوف المستثمرين من أن يؤدي النزاع التجاري بين واشنطن وبكين إلى تقويض الطلب على الخام في الأمد الطويل.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 19ر1 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 99ر70 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71ر1 دولار ليصل الى مستوى 42ر61 دولار.