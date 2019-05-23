فلكي كويتي: انقسام كبير بين الدول الإسلامية والعربية حول غرة شوال

قال الفلكي والمؤرخ الكويتي عضو الجمعية الملكية البريطانية للفلك عادل السعدون اليوم الخميس إن “انقساما فلكيا كبيرا سيحدث بين الدول الإسلامية حول غرة شهر شوال وإثبات عيد الفطر السعيد”.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القمر الجديد أو الاقتران سيتم في الساعة الواحدة ودقيقتين ظهر يوم الاثنين 3 يونيو المقبل ويغيب القمر في الكويت بعد مغيب الشمس بدقيقة واحدة وكذلك الحال في الدول العربية حوالي 5 دقائق وهي مدة مكث غير كافية لرؤية الهلال وكذلك لن تتحق الشروط الأخرى للرؤية في أي دولة عربية.

وأوضح أنه بحسب موشرات الرؤية فإن الهلال بعد مغيب الشمس لن يرى في أي دولة إسلامية حتى أقصى قارة إفريقيا وعند الفجر يشاهد بواسطة المناظير في أمريكا الجنوبية “وهي دول لاتشترك معنا في نفس الليل وكذلك يكون قد بدأ الصباح عندنا لليوم التالي”.

وبين أنه في يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو يغيب الهلال وعمره 29 ساعة و44 دقيقة ويمكث بعد مغيب الشمس ساعة وخمس دقائق وارتفاعه عن الأفق 13 درجة ونصف الدرجة ورؤيته ستكون سهلة بالعين المجردة.

وقال السعدون إنه بناء على ذلك فإن هناك دولا ستفطر يوم الثلاثاء بناء على حسابات القمر لأنه اقترن مع الشمس وغاب بعد مغيب الشمس ولو بعدة دقائق وليس حسب الرؤية الشرعية لأنه لن يرى أما بحسب الرؤية فإن شهر شوال يبدأ يوم الأربعاء 5 يونيو ويكون الشهر قد اكتمل 30 يوما لذا من المتوقع ألا تفطر الكثير من الدول يوم الثلاثاء.