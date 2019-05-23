إيران: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة

جددت إيران اليوم الخميس رفضها التفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الظروف السائدة بين البلدين داعية في الوقت نفسه واشنطن الى تغيير سلوكها تجاه طهران.

وأشار خسروي في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية الايرانية (ارنا) الى زيادة الوفود الأجنبية الى طهران في الفترة الاخيرة قائلا “معظمها كانت مفوضة من الجانب الامريكي حيث تم الكشف عن بعض هذه الزيارات عبر وسائل الاعلام والبعض الآخر بقيت سرية”.

واضاف انه تم ابلاغهم (الوفود) برسالة إيران المبنية على “الاقتدار والمنطقة والصمود”.

ويأتي هذا في خضم تقارير إخبارية حول إيفاد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي وفدا رسميا الى طهران يحمل معه مبادرة لأنهاء الازمة بين ايران والولايات المتحدة.

كما يأتي بعد ايام من زيارة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي لطهران لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.

وقالت الرئاسة الايرانية أمس الاربعاء ان مبادرة بعض الدول للتوسط بين طهران وواشنطن “لا تعني القبول” بالتفاوض مع الجانب الامريكي.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال في مؤتمر صحفي “ما ينبغي عليهم (الايرانيين) فعله هو ان يتصلوا بي ونجلس وبوسعنا التوصل الى اتفاق عادل.. وكل ما نريده هو عدم امتلاك طهران اسلحة نووية.