“الداخلية”: عارٍ عن الصحة القاء القبض على ابن قيادي بالوزارة في حالة تعاط وبرفقته فتيات

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص “إلقاء القبض على ابن قيادي بالداخلية وهو في حالة تعاطي وبرفقته فتيات متعاطيات”.

وقالت :

إذ توضح الإدارة أن هذا الخبر عار عن الصحة ويفتقد المصداقية وتؤكد الإدارة أن وزارة الداخلية متمثلة بجميع قطاعاتها تتخذ كافه الاجراءات في الحد من ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات وسياستها وان لا احد فوق القانون والتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة وانها سوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه من قام بنشر هذه الاشاعات .

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بجميع وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار مؤكدة أن أبواب الإدارة مفتوحة لتلقي أي استفسارات على مدار الساعة.