سفارة الكويت في فرنسا تؤكد عدم وجود جرحى كويتيين بانفجار ليون

أكدت سفارة الكويت لدى فرنسا اليوم الجمعة عدم وجود مواطنين كويتيين من بين جرحى الانفجار في مدينة ليون.

وقالت السفارة في بيان انها تواصلت مع مواطنيها في مدينة ليون شرقي البلاد واطمأنت عليهم.

واضافت انها تواصلت مع الجهات الأمنية الفرنسية في ليون والتي اكدت عدم وجود كويتيين من بين الجرحى حتى الان.

وشددت السفارة على ضرورة التعاون مع السلطات الأمنية والتزام الحيطة والحذر والتواصل معها في حالات الطوارئ على الارقام التالية: 0033147235425 0033670673834