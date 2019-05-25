“الداخلية” الكويتية : حالة وفاة واصابة 10 في انقلاب زورق لخفر السواحل

اعلنت وزارة الداخلية استشهاد الشرطي عبدالله الفيلكاوي واصابة عشرة في انقلاب زورق تابع لادارة خفر السواحل بمركز الصبية.

واوضحت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الجمعة ان بلاغا ورد عن انقلاب الزورق تم التعامل الفوري معه من قبل الإنقاذ البحري و خفر السواحل وانتشال 10 أفراد من طاقم القارب تعرضوا لاصابات متفرقة وكذلك انتشال جثمان المتوفى ونقلهم جميعا لمركز الصبيه.

وتقدمت وزارة الداخلية بخالص العزاء إلى أسرة شهيد الواجب الشرطي عبدالله الفيلكاوي داعية العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واوضحت لادارة ان جهات الاختصاص فتحت تحقيق فوري لاتخاذ كافة الإجراءات للوقوف على أسباب الحادث.