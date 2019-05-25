النادي العربي يفوز بجائزة عالمية عن تصميم مشروع تطوير استاد صباح السالم

فاز النادي العربي بجائزة المجلس العالمي للملاعب لعام 2019 عن التصميم المعماري لمشروع تطوير استاد صباح السالم.

واعرب نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق الشيخ المهندس حمود مبارك الصباح في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت عن سعادته واعتزازه بفوز هذا المشروع التابع للنادي العربي.

واضاف الشيخ حمود ان هذا الفوز يضع الكويت على خارطة تطوير الملاعب العالمية والذي ينسجم مع توجه الهيئة لترجمة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ل(رؤية كويت 2035).

واشار إلى أن هذا المشروع الواعد يمثل إضافة لمنظومة المنشآت الرياضية الحديثة التى تطابق أرقى المعايير الدولية وتسهم في إبراز الوجه الحضاري للبلاد لاسيما ان المشروع يعد تحفة معمارية في الشكل والمضمون.

ويحتوي الاستاد الجديد على 30 الف مقعد مظلل للجمهور منها 333 مقعدا لكبار الزوار و76 مقعدا مخصصا للاعلام و390 مقعدا مخصصا لذوي الاحتياجات الخاصة و654 مقعدا للكبائن و1502 مقعد مميز و960 مقعدا للدرجة الاولى و18350 مقعدا للدرجة الثانية و7488 مقعدا للدرجة الثالثة و270 مقعدا احتياطيا.

ويتضمن الاستاد قاعات رياضية متعددة الاستخدامات إضافة إلى مجموعة من الخدمات والمرافق المساعدة ذات المواصفات والمعايير الدولية.

وكان المجلس العالمي للملاعب أعلن فوز التصميم المعماري لمشروع تطوير استاد صباح السالم في حفل تكريم وتوزيع الجوائز الذي اقيم أخيرا في العاصمة الهولندية امستردام.