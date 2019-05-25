أول محجبة من أصول صومالية تصبح عمدة فى شمال لندن

اصبحت راقية إسماعيل وهى بريطانية مسلمة من أصول صومالية أول عمدة ترتدي الحجاب في حي اسلينجتون فى شمال لندن.

وقالت راقية في حديث لبي بي سي إن دورها شرفي يتمثل في حضور التجمعات التي تقام في المجلس المحلي وفي اللقاءات الرسمية كما ترأس اجتماعات المجلس المحلى وتمثله في اللقاءات الرسمية.

وتقول راقية إن شغلها لهذا المنصب ليس فقط ممتعا بالنسبة لها وإنما يكفل مزيدا من التمكين للأقلية العرقية التي تنتمى إليها.

وأضافت أنه من المهم أن تكون هناك امرأة سمراء البشرة في عالم السياسية لأن غالبا القرارات والسياسات يتم رسمها من جانب أخرين بالنيابة عنها وعن النساء الأخريات من تلك الأقلية.

وعملت راقية 7 سنوات في المجلس المحلي لحي اسلينجتون حيث انتخبت كعضوة فى هذا المجلس منذ 2012 .

وقالت راقية” إن ما يحدث التغيير في مجلس العموم والبلديات والمجالس المحلية هو أن يبدأ التغيير من أسفل السلم الوظيفي ومن المجتمعات المحلية حتى ندعم التغيير للأفضل على كل المستويات”.