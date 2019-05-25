تركيا: عودة 16 ألف لاجئ سوري لبلادهم منذ 20 الجاري

قالت وسائل اعلام محلية اليوم السبت ان 16 ألف لاجئ سوري عادوا الى بلادهم لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر منذ 20 مايو الجاري.

وقالت وكالة (أناضول) التركية إن عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم تمت عبر معبر (جيلوة غوزو) بمدينة (هطاي) المقابل لمعبر (باب الهوى) في محافظة (ادلب) شمال غرب سوريا.

وأضافت ان العديد من السوريين الذين يعيشون في عدة مدن تركية توافدوا الى المعبر.

وأوضحت ان السلطات التركية في المعبر تقوم بتسجيل بيانات الراغبين بالتوجه الى سوريا قبل السماح لهم بالعبور مشيرة الى ان عودة السوريين الى بلادهم ستستمر حتى 31 مايو الجاري.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن في مارس الماضي عودة أكثر من 318 ألف لاجئ سوري الى بلادهم.