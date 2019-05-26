المنتخب القطري لكرة القدم يستعد للمشاركة في “كوبا أمريكا” بالبرازيل

يكمل المنتخب القطري الأول لكرة القدم استعداداته للمشاركة في بطولة “كوبا أمريكا 2019″، والتي ستُقام في البرازيل، خلال الفترة من 14 حزيران/يونيو إلى 7 تموز/يوليو القادمين.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) فإن المنتخب القطري الذي يشارك في هذه المسابقة للمرة الأولى في تاريخه سوف يلعب في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات الأرجنتين وباراغواي وكولومبيا.

وأعلن المدير الفني للمنتخب القطري الأول، الإسباني فيليكس سانشيز، قبل أيام، عن قائمة العنابي المشاركة في بطولة “كوبا أميركا”، وضمت 28 لاعباً.

وتقام بطولة “كوبا أمريكا” بمشاركة 12 منتخبا، في حين أقيمت بطولة استثنائية، في الولايات المتحدة، بمشاركة 16 منتخبا بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الاتحاد القاري للعبة.

وتوج المنتخب القطري ببطولة “كأس الأمم الآسيوية 2019″، التي أقيمت في الإمارات، لأول مرة في تاريخه، في مطلع شباط/فبراير الماضي؛ وذلك عقب فوزه على نظيره الياباني في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.