“الكويتية”: طائرة “الجابرية” المباعة في هولندا ليست هي المختطفة عام 1988

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية التوضيح بأنها ودعت طائرة (الجابرية) من طراز بوينغ B747-400 يوم الجمعة الموافق 24 مايو 2019 حيث غادرت من مطار الكويت الدولي متجهة إلى مطار Enschede (ENS) في هولندا، حيث استلمتها الشركة المشترية (AELS) وذلك بعد خروجها من الخدمة ضمن أسطول الخطوط الجوية الكويتية.

وأضافت “الكويتية” بأن طائرة (الجابرية) B747-400 قد استلمتها الخطوط الجوية الكويتية في عام 1994 ، وكانت تستخدم من قبل الحكومة الكويتية ، وتشرفت بأن تنقل على متنها أصحاب السمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح ، وأمير دولة الكويت الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراهما، وصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

‏كما حققت طائرة (الجابرية) B747-400 رقماً قياسياً كأطول رحلة استغرقت 17 ساعة و15 دقيقة من الكويت إلى هيوستن.

‏والجدير بالذكر أيضاً أن طائرة (الجابرية) B747-400 ليست الطائرة التاريخية ( الجابرية ) التي تم اختطافها عام 1988 كما تناولته بعض الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، و لازالت الكويتية محافظة على هذا الاسم بإطلاقه على إحدى طائراتها من طراز

البوينغ B777-300ER . وسيبقى ذلك الإسم بدلالاته التاريخية والوطنية خالدا ولن يغيب بإذن الله.