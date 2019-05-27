(الشؤون): إخماد حريق محدود بمخزن في دور الرعاية ولا خطر على النزلاء

قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية الوكيل المساعد لشؤون التعاون عبدالعزيز شعيب إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم الأحد في مخزن نقليات بدور الرعاية الاجتماعية مطمئنا بعدم وجود أي مخاطر على النزلاء.

وأوضح شعيب في تصريح صحفي أن حريقا اندلع قبل قليل في مخزن للنقليات بجوار ملعب في مجمع دور الرعاية الاجتماعية تمكنت فرق الاطفاء من السيطرة عليه وإخماده مبينا أن الحريق بعيد عن دور الإيواء بالمجمع وأنه لا مخاطر على النزلاء أو الموظفين.

وأفاد بأن وزارة الشؤون ستبحث مع الجهات المعنية في الإدارة العامة للإطفاء الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق لتفاديها مستقبلا.